Les Mondiaux s’achèvent en apothéose grâce à Duplantis et Amusan

Pour leur première organisation sur le territoire américain, les Mondiaux d’athlétisme ont été un grand cru. Pas moins de 45 pays ont vu un de leurs athlètes monter sur un podium, dont 29 différents ont décroché l’or. Ils se sont achevés en apothéose ce dimanche, à Eugene, avec deux sensationnels records du monde, qui se sont ajoutés à celui, venu d’une autre planète, réussi vendredi par l’Américaine Sydney McLaughlin sur 400 m haies.

Le premier était attendu. A chacun de ses concours de perche, le Suédois Mondo Duplantis a appris à défier les barres les plus hautes et une hauteur de 6 mètres est devenue pour lui une simple routine. Depuis le début de cette année, compétitions en salle et en plein air confondus, il avait dépassé cette hauteur à 10 reprises sur 12 concours, battant, au passage, le record du monde lors des Mondiaux indoor de Belgrade avec 6,20 m, et réussissant la meilleure performance en plein air à Stockholm, en juin, avec 6,16 m.