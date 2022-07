Perruque, training… Thomas Meunier incognito à Tomorrowland

Comme il l’a montré sur son compte Instagram, Thomas Meunier a passé son dimanche à Tomorrowland, le célèbre festival de musique électro. Et le Diable rouge s’est donné beaucoup de mal pour passer incognito. Lunettes de soleil orange, perruque longue et training : le joueur de Dortmund a profité du festival avec un look complètement improbable.

« Qui a vu Jacky ? Vous l’avez vu, mais vous ne l’avez pas reconnu », s’est-il d’ailleurs amusé sur son compte Instagram.