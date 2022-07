La Moldavie craint une invasion russe: «Nous sommes préoccupés»

À lire aussi Guerre en Ukraine: la Moldavie entre divisions, rumeurs et retour au calme

« Nous sommes préoccupés. C’est encore une situation hypothétique, mais si les actions militaires se déplacent dans le sud-ouest de l’Ukraine, et notamment en direction d’Odessa, on se fera de gros soucis. Surtout compte tenu des troupes en Transnistrie. Nous faisons tout notre possible pour maintenir la paix et la stabilité et veiller à ce que les combats ne s’intensifient pas », a déclaré Natalia Gavrilita.