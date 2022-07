Bientôt une éolienne citoyenne à Sombreffe?

A Sombreffe, des habitants se mobilisent pour acquérir une des six éoliennes du parc renouvelé, avec de nombreux avantages à la clé. Et ils ne sont pas les seuls : le mouvement de réappropriation de l’énergie s’intensifie en Wallonie.

Aux Pales Citoyens ! Le chant patriotique français a été légèrement détourné pour baptiser une association de fait : un groupe de Sombreffois souhaitant devenir propriétaires d’une des six éoliennes du projet de renouvellement du parc existant, visible depuis la N29 vers Gembloux. Isabelle Dugailliez et Michel L’Hoost font partie de ces habitants qui ne veulent pas laisser passer leur chance d’investir dans ce projet de repowering (lire ci-dessous). « Comme le disait Daniel Hubaux, qui est à l’origine de la création du groupe Aux Pales Citoyens, ici on n’a pas de charbon, pas de nucléaire, pas de pétrole, mais on a du vent », souligne Michel L’Hoost.