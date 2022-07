La «guerre des boutons» version belge à Rixensart

« À l’attaque ! », « Aanvallen ! », les enfants s’empoignent, se castagnent, se volent les boutons mais aussi et surtout : ils ne se comprennent pas, ils ne parlent pas la même langue. C’est la nouvelle adaptation de la « Guerre des boutons » présentée au château de Merode à Rixensart et mise en scène par Damien De Dobbeleer.

Dans cette nouvelle adaptation, les enfants des villages de Beausart et de Bierbeek se castagnent. Tout démarre d’une insulte lancée par un groupe d’enfant à un autre. Or cette insulte est en flamand et s’adresse… aux enfants wallons. Les enfants ne comprennent pas le flamand, mais savent que quelque chose cloche. On leur a manqué de respect, on les a insultés, quelque chose qui rime avec « ballen », couilles ? « couilles molles » peut-être ? Une chose est sûre, les enfants wallons veulent en découdre avec le clan flamand. S’ensuit une guerre sans merci. Les parents semblent également impliqués dans cette guerre Flamands/Wallons. Depuis des générations les deux villages se bagarrent dans le bois qui les sépare. Seul le Père Simon, prêtre de l’Eglise, tente de tempérer les ardeurs de chacun.