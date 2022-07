Ces sportifs de haut niveau qui galèrent financièrement: Maxime Soulet, le pro du pot, n’a pas décroché le jackpot

Après des années de galère et de débrouille, Maxime Soulet a connu la belle vie du « pilote pro ». Puis renoué avec cette incertitude omniprésente pour ces sportifs qui évoluent dans un milieu où l’argent dicte la cadence.

Etre sportive, sportif professionnel(le) et exceller dans sa discipline ne signifie pas nécessairement la certitude d’une prospérité financière pérenne. Loin de là. « Le Soir » est allé à la rencontre de trois filles et deux garçons qui expliquent leur réalité précaire et incertaine. Bien loin de la vie de rêve des milliardaires, héros des sports surmédiatisés.