Série d’été – 1972, la sulfureuse: «Tits & Clits», la folle aventure de la première BD porno féministe

Règles, contraception, poils, maternité et sexualité débridée : en sept numéros, Lyn Chevli et Joyce Farmer prennent leur revanche sur l’univers masculin et misogyne des comics américains des années 70.

Notre premier instinct était de trancher et séparer les parties du corps des hommes qu’on dessinait. On l’a abandonné et, à la place, on a créé des histoires basées sur nos expériences : les règles, la contraception, les poils au menton, la maternité, le manque d’intimité… et les attitudes biaisées de la société envers toutes les femmes de cette époque. » En 2016, Joyce Farmer, qui vient de perdre sa complice Lyn Chevli, retrace dans les colonnes de The Comics Journal la folle aventure du premier comics pornographique féministe américain : Tits & Clits (littéralement, « Nichons et clitos »).