Bruxelles: le dossier symbolique de la friche Josaphat s’enlise

L’exécutif bruxellois a tenu mercredi sa dernière réunion avant la pause estivale. Ses membres en ont profité pour faire avancer différents dossiers. Le réaménagement de la friche Josaphat ne figurait pas dans la pile. En charge du dossier, le ministre-président Rudi Vervoort (PS) tablait pourtant sur son approbation en juillet. Les divergences entre rouges et verts l’ont contraint à reporter le point. Au croisement des enjeux de logement et d’espaces verts, la friche schaerbeekoise constitue un dossier symbolique. Il combine les ingrédients nécessaires à de fortes crispations politiques. Il fait partie d’une des dernières réserves foncières publiques de la capitale. Des derniers lieux de grande biodiversité en ville également. Le PS compte bien y construire du logement. Ecolo veut préserver la nature au maximum. La saga tient ses promesses. Le gouvernement a approuvé en juillet 2021 en première lecture bis un projet de nouveau quartier mixte. Un an plus tard, le deal menace de capoter. Les verts réclament des modifications substantielles.