Cent poètes chez Valéry et Brassens

La poésie s’obstine, disons-nous en page 2 de ces Livres du Soir. Elle le montre chaque année à Sète, la ville de Paul Valéry et de Georges Brassens, où le Festival Voix vives de Méditerranée fait le plein. D’auteurs et autrices : ils ont été une centaine, de tout le pourtour de cette Mare Nostrum, à s’y retrouver. Et d’amateurs : ils sont quelque 15.000 à avoir écouté les textes et les musiques durant cette semaine, depuis le vendredi 22 jusqu’à ce samedi 30, où le festival se clôture en beauté. Vous êtes dans le coin ? Précipitez-vous, il y a encore des choses à voir et des paroles à entendre. Celles d’Antoine Boulard, d’Alen Briek, de Chawki Abdelamir, de Luminitza C. Tigirlas, de Jeanne Benameur, d’Imasango, d’Alain Freixhe, d’Haydar Ergülen, de Safaa Fathy, etc. et du poète belge Werner Lambersy récemment disparu.

Infos : sete.voixvivesmediterranee.com/