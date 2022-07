Décès du réalisateur américain Bob Rafelson

Le réalisateur de « Five Easy Pieces » et « Le facteur sonne toujours deux fois » est décédé à l’âge de 89 ans.

Le réalisateur américain Bob Rafelson est décédé à l’âge de 89 ans. Né le 21 février 1933 à New York, il est mort le 23 juillet à Aspen (Colorado). Personnalité atypique, il avait commencé par travailler pour la télévision, plutôt du côté de la production. En 1965, il fonde un société de production qui va prendre une place prépondérante dans le nouveau cinéma américain, qui apparaît au cours des années 70. Mais avant cela, il produit et réalise, entre 1966 et 1968, certains épisodes d’une série consacrée à un groupe pop/rock monté de toute pièce pour l’occasion, les Monkees. La série fait un carton et le groupe (dont deux membres n’ont pourtant jamais joué du moindre instrument) se paient même quelques tubes, dont I’m a Believer.