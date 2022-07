Neuf matches amicaux…: tout savoir sur la préparation XXL des Belgian Cats au Mondial de basket

La Belgique commencera sa préparation par deux matches contre la Serbie, le samedi 20 août à Louvain et le dimanche 21 à Malines. Le vendredi 26 août, Porto Rico sera l’adversaire des Cats à Courtrai. Le 27 août, les Belges défieront la Chine à Ostende. Viendra ensuite une double confrontation avec la France à Pau, les 1er et 2 septembre. Un nouveau duel avec la France, le 4 septembre à Courtrai, clôturera la première partie de la préparation.

Le sélectionneur Valéry Demory et ses joueuses s’envoleront le 9 septembre pour Sydney, où deux autres rencontres, face au Japon et l’Australie, les attendent les 16 et 18 septembre.