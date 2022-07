Décès d’une femme de 81 ans à Coxyde: la police enquête sur une mort «suspecte»

Le corps sans vie d’une octogénaire a été retrouvé dans un camping de Coxyde ce lundi après-midi. Une autopsie est actuellement pratiquée afin de déterminer la cause de la mort, qui est cependant déjà qualifiée par la police et le parquet de « suspecte ». En effet, la victime, dont le corps a été retrouvé dans sa caravane, présente des traces de saignements au nez.

La police a donc ouvert une enquête afin de déterminer les causes exactes de la mort de cette femme de 81 ans, et si un tiers pourrait ou non être impliqué. En effet, le camping n’est pas fermé et est accessible à tous les visiteurs sans restrictions.