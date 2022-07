Frank De Bleeckere met fin au débat: «Le département arbitrage estime qu’il y avait penalty pour Gand au Standard» (vidéo)

Réduit à dix dès le quart d’heure, le Standard a arraché le partage (2-2) face à La Gantoise en ouverture de la saison 2022-2023 vendredi à Sclessin. Les Rouches ont égalisé à la 89e minute.

Une phase de jeu a beaucoup fait parler lors de cette rencontre. Et pour Frank De Bleeckere, le responsable du développement de l’arbitrage au sein du département arbitrage (PRD) de l’Union belge de football (URBSFA), un penalty aurait dû être sifflé pour les Buffalos.

Il explique : « Kums tire un coup franc direct en direction du but. Le ballon touche le coude d’Emond dans la surface de réparation et sort en corner. Le département arbitrage estime que le contact du ballon avec le coude du joueur du Standard doit être sanctionné d’un penalty en faveur de Gand et qu’un carton jaune doit être adressé au joueur du Standard qui fait un mouvement clair du coude, lequel agrandit la superficie de son corps de manière non-naturelle. Une intervention du VAR est également attendue dans cette situation ».