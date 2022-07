Les Etats-Unis approuvent un contrat de 124 millions d’euros pour maintenir les F-16 belges opérationnels

Le département d’Etat américain a approuvé la possible – et très probable – vente à la Belgique de matériel, dont des radios de haute technologie, de logiciels et de services logistiques pour maintenir opérationnelle la flotte d’avions de combat F-16 belges jusqu’à leur fin de vie, a annoncé l’Agence de coopération de sécurité et de défense (DSCA).

Le montant de ce contrat, passé dans le cadre de la procédure FMS ( « Foreign Military Sales », couramment pratiqué par Washington pour ses ventes d’armes), est estimé à 127 millions de dollars (environ 124,26 millions d’euros au cours de ce lundi), a précisé la DCSA, dépendant du Pentagone et chargée des exportations de matériel militaire américain.