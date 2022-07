Guerre en Ukraine, crise alimentaire, réchauffement climatique: l’Afrique au temps des incertitudes

C’est l’effet papillon : la guerre en Ukraine qui mobilise l’Europe a entraîné en Afrique des conséquences dramatiques, la plus visible étant le risque de pénurie de fertilisants et de denrées alimentaires telles que le blé. Cette crise à laquelle nul ne s’attendait s’est soudainement superposée à d’autres périls dont le réchauffement climatique et la prolifération de guerres qui minent des Etats fragiles et engendrent de nouveaux flux de réfugiés. Un think thank marocain, Policy Center for the New South, qui s’attache depuis des années à mener des réflexions originales sur l’état du continent ne pouvait, à l’occasion de sa conférence annuelle sur la paix et la sécurité en Afrique (APSACO), qu’interroger des chercheurs, des militaires, des diplomates sur les nouveaux défis qui, succédant à la crise du covid, ont pris l’Afrique par surprise.