Sporting Charleroi: un secteur offensif toujours en construction

Portée samedi par un Zaroury à qui les matches d’ouverture réussissent décidément bien, l’attaque carolo a encore besoin de temps, de réglages et de l’intégration des renforts pour ennuyer des arrière-gardes plus solides que celle d’Eupen ce week-end

Si, au contraire d’il y a douze mois, l’été 2022 du Sporting a été placé sous le signe de la stabilité (les onze titulaires de samedi étaient tous déjà Zèbres la saison dernière), il n’en reste pas moins que, pour la troisième fois en un peu plus d’un an, Edward Still doit reconstruire son attaque. Sept mois après le départ de Shamar Nicholson (13 buts en 18 apparitions avant son transfert) au Spartak Moscou et un mois après celui de Vakoun Bayo (11 buts en 16 matches sous la vareuse carolo) à Watford, le secteur offensif doit une fois encore se trouver un nouveau fer de lance.