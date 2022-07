Violente chute au Tour de France: Marta Cavalli reste au sol durant de longues secondes (vidéo)

Marianne Vos a remporté la deuxième étape du Tour de France Femmes (WorldTour), lundi. Au bout de 136,4 km entre Meaux et Provins, la Néerlandaise de Jumbo-Visma a devancé, dans un sprint à cinq, l’Italienne Silvia Persico (Valcar-Travel &Service) et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing). Vos dépossède sa compatriote Lorena Wiebes (DSM) du maillot jaune.

Un quatuor se détachait en tout début de course, avant la seule difficulté du jour, la Côte de Tigeaux (1,5 km à 4,7 %). Trois Néerlandaises, Femke Gerritse (Parkhotel Valkenburg), Marit Raaijmakers (Human Powered Health) et Sabrina Stultiens (Liv Racing-Xstra), et une Israélienne, Rotem Gafinovitz (Roland Cogeas Edelweiss Squad), composaient l’échappée du jour. Leur aventure prenait fin à 78 km de l’arrivée.