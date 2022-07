Fred Jannin et Gilles Dal: «Au début, on craignait un peu de vexer tout le monde en se moquant de la cuisine et des clients»

Fred Jannin et Gilles Dal, deux faux gastronomes mais deux vrais auteurs de BD, ont dessiné un album à rire et à boire sur une nappe de restaurant.

A Forest, Le Brugmann, c’est le Grand Salon où l’on cause gastronomie. En cuisine, le chef Matthias Van Eenoo finasse des menus « signature », saupoudrés d’un râpé de poutargue ou parfumés au bois de réglisse, entre deux vigoureux trous normands. En cave, le sommelier a fraternisé avec les pieds de vigne des cépages d’or et tire-bouchonne, en douceur et profondeur, les précieux flacons de Clos de la Crochette ou de Château Beychevelle. A table, deux auteurs se sont essayés au 9e Art, Avec les compliments du chef . Le dessinateur Fred Jannin a goûté à l’armoricaine, une recette secrète, absente de l’assortiment des sauciers Devos & Lemmens. Son complice, Gilles Dal, un faux gourmet du scénario, a savouré l’art de noyer le poisson. Ensemble, les deux convives ont mitonné une émulsion de jeux de mots, un tataki de scènes burlesques, où bouillonne à petit feu la métaphysique de l’humanité…