Le Prince Gabriel rejoindra bientôt l’Ecole royale militaire

Un communiqué du Palais Royal annonce que le Prince Gabriel entamera dès ce 22 août un cursus à l’Ecole royale militaire. Gabriel a réussi toutes les épreuves nécessaires à l’admission et est désormais prêt à entamer sa formation.

Le Prince, fils aîné du roi Philippe et de la reine Mathilde, a en effet réussi toutes les épreuves nécessaires à l’admission : les tests médicaux, psychotechniques et sportifs, mais aussi les examens de différentes matières telles les mathématiques, le néerlandais et le français. Gabriel a également terminé une formation préparatoire dans le Warwickshire, en Angleterre, au National Mathematics & Science College.