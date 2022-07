Urska Zigart, compagne de Pogacar, participe au Tour de France Femmes: «Si vous ne restez pas collé à l’écran, vous loupez le spectacle»

Ancienne championne de Slovénie, lauréate d’une étape à Valence, Urska Zigart pédale chez BikeExchange depuis deux saisons. Une équipe qui a décidé de regrouper hommes et dames dans une seule et même structure générale, avec les mêmes sponsors, le même matériel, des stages communs. Compagne dans la vie de Tadej Pogacar, elle mesure aisément les différences qu’il y a encore entre les deux pelotons mais constate surtout que les choses évoluent, que le cyclisme féminin n’est plus seulement là « dans les grandes nations du cyclisme comme la France ou la Belgique, pour occuper le temps avant que les hommes arrivent ».

Urska, le cyclisme féminin semble en pleine évolution et le Tour de France Femmes ajoute encore une nouvelle exposition médiatique sur votre sport. Avez-vous la sensation que les choses sont en train de bouger ?