Guerre en Ukraine: les pays non alignés courtisés de tous les côtés

En Afrique et au Moyen-Orient, l’heure est au ballet diplomatique entre Russes et Occidentaux pour tenter de séduire les fameux pays « non alignés » qui rechignent à mettre le nez dans le bourbier ukrainien causé par l’invasion russe.

Une grande parade nuptiale. Depuis l’invasion russe en Ukraine, la Russie et l’Occident rivalisent de visites diplomatiques pour tenter de rallier à leur cause les pays « non alignés ». Le président français Emmanuel Macron entame ce lundi une tournée dans trois pays d’Afrique : en Guinée, au Bénin et au Cameroun. Mais il n’est pas le seul à se lancer dans une opération séduction sur le continent. Après l’Egypte la semaine passée, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov poursuit sa tournée diplomatique en Ouganda, en Ethiopie et au Congo-Brazzaville. L’occasion pour la Russie de présenter ses vérités – toutes subjectives – sur la crise alimentaire mondiale, sévèrement aggravée par le blocus des ports ukrainiens de la mer Noire par sa flotte et de rassurer son partenaire égyptien. L’occasion aussi de s’offrir une ou deux sorties propagandistes, laissant entendre que Moscou avait bien l’intention de renverser le gouvernement ukrainien et de « changer le régime » du pays.