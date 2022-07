Une audience record pour le Tour de France: les chiffres fous vu de l’Hexagone

En cause, notamment, le fait que le Tour ait démarré « une semaine plus tard » que d’habitude, en juillet et non en juin, et un vendredi plutôt qu’un samedi, a expliqué à l’AFP Laurent-Eric Le Lay, le directeur des sports de France Télé.

Mais « les gens ont regardé le Tour pendant plus longtemps », avec une moyenne de 5 heures 41 minutes par Français, soit 17 minutes de plus qu’en 2021 et un plus haut depuis 2011.

Surtout, les après-midi sur France 2 ont réuni 4 millions de téléspectateurs en moyenne à partir de 15H pour une part d’audience (PDA) de 41,3 %, un record depuis 2011.

Quatre étapes ont même dépassé « les 5 millions de téléspectateurs », celle du 14 juillet (Briançon/Alpe d’Huez) en fédérant 6,4 millions (50,1 % de PDA), un « record depuis 2003 pour une étape », avec un pic à 8,4 millions.

France 2 se félicite aussi d’avoir attiré chaque jour 300.000 jeunes de 15-34 ans en moyenne, soit 8 % de plus qu’en 2021, pour 35 % de PDA (+5 points).

La chaîne se hisse ainsi en tête des audiences en journée en juillet sur le petit écran, à 19,1 % de PDA.

France 3, qui diffusait le début des étapes dès 13H, décroche quant à elle sa meilleure audience depuis 2015 (2,5 millions de téléspectateurs, 24,3 % de PDA).

A noter également, l’émission « Vélo club » a attiré 2,1 millions de téléspectateurs (22,8 % de PDA) en moyenne sur France 2, avec un pic à 3,5 millions pour l’interview d’Emmanuel Macron le 21 juillet.

Sur le numérique (France.tv, Francetv sport et franceinfo), France Télé revendique 19,1 millions de vidéos vues (+50 % par rapport à 2021), un record.

Du côté des chaînes payantes, Eurosport s’est félicité d’un « record historique », 4 millions de personnes ayant regardé au moins 10 secondes du Tour sur Eurosport 1, tandis que chaque étape a réuni en moyenne 120.000 téléspectateurs (+20 % par rapport à 2021).