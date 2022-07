Sarah Bovy surexcitée avant les 24H de Spa: «La plus grande course GT au monde»

Le GT World Challenge Europe s’arrête chez nous cette semaine dans le cadre des TotalEnergies 24 Hours of Spa. Un rendez-vous très attendu par les pilotes belges, forcément. Sous les couleurs d’Iron Dames, Sarah Bovy tentera de briller, elle qui a été privée des Six Heures de Spa-Francorchamps début mai pour cause de Covid et qui est soulagée de pouvoir enfin retrouver son circuit national.

Le test bronze mardi, la parade des pilotes mercredi, les essais libres et les qualifications jeudi, la superpole vendredi, la course samedi et dimanche : le menu s’annonce chargé.