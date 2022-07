Changement dans l’équipe RTL Sport: «C’est avec une certaine tristesse et déception que j’ai appris la nouvelle»

C’est sur ses réseaux sociaux que Philippe Vande Walle a tenu à livrer une nouvelle quant à son avenir. « C’est avec une certaine tristesse et déception que je viens d’apprendre que je ne ferai plus partie de l’équipe RTL Sport en tant que consultant ou co-commentateur ! Je tiens malgré tout à remercier toute l’équipe pour ces huit chouettes années passées ensemble remplies d’émotions », a écrit l’ancien gardien de but.

Voilà quasiment une décennie que Vande Walle commentait les affiches de la Ligue des champions et de la Coupe de Belgique de football ainsi que les matches des Diables rouges à la télévision. C’est donc une page qui se tourne dans sa carrière mais également du côté de la chaîne privée.