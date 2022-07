Dans leur nouveau film, Ann Sirot et Raphaël Balboni auscultent l’intimité des couples

A quelques encablures de la Gare du Midi, The Egg, c’est 5.000 mètres carrés d’espaces modulables mis à toutes les sauces par leurs locataires. Dans l’un d’eux, Ann Sirot et Raphaël Balboni achèvent le tournage de leur second long-métrage. Décor de bar, un homme et une femme attablés papotent : il lui a fait comprendre qu’il cherche à coucher avec toutes ses ex. Bon, il n’en a pas non plus des dizaines… Mais elle est la dernière sur sa liste. Soulagement, elle accepte, non sans rire… « Coupez ! » Au bout de sept semaines, les deux réalisateurs se concertent toujours, relisent leurs notes devant leur combo, rejoignent les acteurs, leur font des suggestions… « Action ! » Quelques nouvelles prises supplémentaires seront nécessaires pour que le duo y trouve ce qu’il cherchait.