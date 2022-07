Pas de repos pour Wout van Aert: le super combatif du Tour de France au critérium de Roulers en hélico

À peine le Tour terminé, le revoici, ce mardi, entre les Pays-Bas et Roulers (en partie en hélicoptère) avec un total de 4 critériums à son programme et… la Clasica San Sebastian, dès samedi !

Pas vraiment le temps de profiter d’un après Tour de France en famille pour Wout van Aert (27 ans). Le « géant vert » est en effet attendu, dès ce mardi, du côté des Pays-Bas pour une opération sponsoring organisée par la sémillante Jumbo. Et en fin d’après-midi, il est attendu à Roulers pour son premier critérium post-Tour. Son emploi du temps est si serré que Van Aert fera le voyage, depuis Den Bosch, en hélicoptère, grâce à son sponsor personnel Red Bull qui, dans ce cas précis, « va lui donner des ailes… »

Jeudi, c’est chez lui à Herentals, qu’il prendra part à son 2e critérium (sur quatre au total), moment immanquable, à domicile. Bien sûr, c’est l’occasion de rentabiliser financièrement son Tour, remarquable, mais le but est aussi de tourner les jambes, sur des circuits rapides. Car, samedi, c’est un autre défi qui l’attend : ses débuts dans la Clasica San Sebastian. « C’est une course qu’il souhaitait rouler », dit-on dans son entourage. « Il est curieux de voir jusqu’où tout ça peut le mener, avec la forme du Tour. Il ne s’entraînera pas vraiment cette semaine, mais il fera un peu de vélo tous les jours, et dans les critériums, il maintiendra la vitesse de ses jambes. »