Le secteur agricole, fondamental mais toujours incertain

Alors que les préparatifs battent leur plein sur le champ de la Foire de Libramont, Statbel et CBC Banque publient des statistiques et une enquête sur le monde agricole, qui continue de perdre des emplois.

A quelques jours de l’inauguration de la Foire agricole et forestière de Libramont, qui se tiendra sur le champ de foire du vendredi 29 juillet au lundi 1er août et en forêt les 2 et 3 août, les statistiques annuelles du secteur viennent d’être publiées par l’institut national de statistiques Statbel.