Anderlecht: Fabio Silva et Sebastiano Esposito, le couple le plus glamour des Mauves

Anderlecht n’avait plus gagné son 1er match de la saison depuis 2018. Il lui reste du travail, mais il peut compter, avec Esposito et Silva, sur deux attaquants talentueux et filant déjà le parfait amour… en coulisses.

Il faudra se lever tôt, au parc Astrid, pour faire oublier Christian Kouamé et Joshua Zirkzee, ou en tout cas pour égaler leurs stats de la saison dernière. Treize buts et dix assists pour l’Ivoirien, dix-huit goals et treize passes décisives pour le Néerlandais. Pourtant, dans le cœur des supporters anderlechtois, Sebastiano Esposito et Fabio Silva se sont déjà attribués une place de choix. Le public anderlechtois n’a pas traîné pour composer une chanson en l’honneur du premier tandis que le second, buteur contre Ostende comme Esposito l’avait été contre Lyon, a fait chanter les tribunes en l’espace d’à peine dix minutes et en dépit d’une grosse occasion manquée. Esposito et Silva composeront-ils pour autant, d’office, le nouveau duo d’attaque des Mauves durant toute la saison ? Cela sera sans doute plus nuancé qu’il n’y paraît.