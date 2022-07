Tunisie: le reférendum affiche un «oui» à 92 à 93% pour la nouvelle Constitution

Un total de 21,86% des 9,3 millions d’inscrits avaient voté à 18H00 GMT (20h00 HB), selon Farouk Bouasker, président de l’autorité électorale (Isie).

Hassen Zargouni a estimé que «dépasser les 20% de votants est plutôt un bon résultat». En Tunisie, on vote de moins en moins ces dernières années, «systématiquement en dessous des 40%», a-t-il souligné, rappelant que la participation est passée de 52% aux législatives de 2011, après la chute du dictateur Ben Ali, à 32% en 2019 (sur 7 millions d’électeurs).

Appel au boycott

Selon Sigma Conseil, «entre 1,8 et 1,9 million de personnes» ont suivi l’appel au boycott, lancé par les principaux partis opposés à M. Saied, qui dénoncent une Constitution faisant dériver le pays vers une dictature. Cette étude a été réalisée lundi sur un échantillon de plus de 7.500 électeurs dans 27 circonscriptions entre 7H00 et 20H00.