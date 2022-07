Succession de Boris Johnson: Liz Truss et Rishi Sunak poursuivent leur bataille sur l’impôt

Liz Truss, qui est toujours la ministre des Affaires étrangères, s’est placée depuis le début de la course comme la candidate anti-taxe et a rappelé les mesures qu’elle comptait mettre en place en la matière.

« Ce que je ferais immédiatement, c’est de créer une nouvelle zone d’investissement à fiscalité réduite, avec des règles de planification simples, pour que l’on puisse continuer de construire », a-t-elle indiqué par exemple sur la question de la décentralisation. « Je garderais les impôts sur les sociétés faibles pour attirer les investissements du monde entier. »

Liz Truss estime pouvoir mettre un tel plan en place en étalant la dette liée au covid sur plusieurs années avec un début de remboursement d’ici trois ans.

Promesses

La candidate a de nouveau reproché à Rishi Sunak, l’ancien ministre des Finances, d’avoir mis en place la plus forte augmentation de taxe depuis 70 ans et d’avoir ainsi remis en cause une des promesses du programme conservateur de 2019. Elle s’est engagée, en conséquence, à annuler cette augmentation. « Tout le monde pense qu’ajouter des taxes en ce moment va faire souffrir l’économie », a-t-elle affirmé. « Vous ne pouvez pas augmenter les taxes et obtenir de la croissance. »

Pour sa défense, Rishi Sunak a rappelé le contexte de la crise sanitaire et a souligné les risques liés à des baisses d’impôts qui vont générer plus de dettes. « Nous avons tous pris la décision de protéger l’économie et de soutenir le service national de santé pendant la crise de covid », a-t-il souligné. « Et bien sûr nous savions tous qu’il y aurait une facture à payer pour cela. La question est de savoir si nous devons payer cette facture nous-mêmes ou si nous la mettons sur la carte de crédit du pays et si nous passons l’addition à nos enfants et petits-enfants. »

La question de l’impôt a de nouveau dominé les échanges entre les deux candidats - Rishi Sunak au premier plan, Liz Truss à l’arrière - pour remplacer Boris Johnson. - Photo News

Programme concret

Il a aussi reproché à Liz Truss de vouloir mettre en place un plan qui risque d’aggraver l’inflation et d’entraîner une hausse des taux d’imposition.

En revanche, l’ancien ministre s’est plus contenté de défendre son propre bilan et d’exposer sa conception des valeurs conservatrices (la bonne gestion des comptes, les mêmes opportunités pour tous, le travail récompensé) plutôt que d’annoncer un programme concret.

Même tendance sur la question de l’inflation, qui a servi d’ouverture au débat. Liz Truss a souligné sa volonté d’agir de façon immédiate et a notamment proposé en ce sens de supprimer la taxe environnementale sur les factures d’énergie prévues pour financer les politiques énergétiques du gouvernement.

Long terme

Rishi Sunak, quant à lui, n’a indiqué aucune mesure supplémentaire à court terme, ce qui était déjà sa politique au sein du gouvernement de Boris Johnson. Il a préféré mettre en avant des solutions de long terme comme l’efficacité énergétique, une meilleure isolation des habitants et le développement de nouvelles sources d’énergie en provenance du Royaume-Uni.

Les deux candidats ont refusé d’entrer dans le jeu des attaques personnelles, avec Liz Truss refusant de commenter les vêtements de luxe portés par Rishi Sunak. L’ancien ministre a pour sa part précisé qu’il aurait plaisir à travailler avec sa concurrente dans son cabinet et inversement.