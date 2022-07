Rappel de produit: des chips retirées de la vente

Carrefour rappelle, en accord avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), ses tortillas chips bio en raison d’une teneur trop élevée en alcaloïdes tropaniques, une substance toxique, indique mercredi la chaine de supermarché.

Les produits concernés sont les « Bio tortilla chips chili 125g » et « Bio tortilla chips classic 125g ». Le premier porte le code 5400101033337 et des dates de péremption situées entre le 17/07/2022 et le 02/02/2023. Le second porte le code 5400101055353 et des dates de péremption entre le 15/08/2022 et le 01/02/2023.