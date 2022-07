Voici les conditions pour voyager en août en France

Pour les personnes âgées de plus de 18 ans, le certificat doit reprendre l’un des éléments suivants :

– Un certificat de vaccination en cours de validité : soit un certificat de vaccination de base (1/1 dose ou 2/2 doses) dont la dernière dose a été administrée il y a neuf mois au maximum, soit un certificat de vaccination de rappel. A noter que la vaccination de rappel est valable indéfiniment.

– Un certificat de test : soit un test PCR négatif de moins de 72 heures avant le départ, soit un test antigénique négatif de moins de 48 heures avant le départ.

– Un certificat de rétablissement basé sur un test PCR ou antigène positif effectué il y a au moins onze jours. A noter que le certificat de rétablissement est valable pendant six mois à compter de la date du test positif.

Les enfants âgés de 12 à 18 ans doivent également présenter un certificat covid (certificat de vaccination, de test ou de rétablissement). Pour eux, en revanche, la vaccination de base est valable indéfiniment. Ils n’ont donc pas besoin d’une injection de rappel pour avoir un certificat de vaccination valable

Les enfants de moins de 12 ans sont exemptés des mesures covid.

Quels vaccins sont acceptés et quels sont les délais d’attente post-vaccination ?

La France accepte les vaccins approuvés par l’Agence européenne des médicaments (EMA) : Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Vaxzevria/Covishield et Johnson & Johnson. La période d’attente suivante doit s’être écoulée après l’administration du vaccin :

– Sept jours après la deuxième injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Vaxzevria, Covishield).

– 28 jours après l’injection pour les vaccins à injection unique (Janssen).

– Sept jours après une vaccination de rappel.

Autres mesures

En France, le certificat covid n’est plus utilisé dans le secteur horeca et les lieux de loisirs et de culture. Le certificat reste cependant applicable dans les établissements de santé et les lieux de soins.