Nouvelle arnaque: des mails frauduleux sont envoyés au nom du SPF Finances

Des mails frauduleux au nom du SPF Finances et de l’institut Brulé-Scieur circulent ces derniers jours sur le net, mettent en garde mardi les huissiers de justice Brulé et Scieur. Ce samedi 23 juillet, des centaines de mails frauduleux ont ainsi été envoyés à des contribuables en Wallonie. Il est même possible que la fraude soit d’ordre national.

Les courriels incriminés demandent aux contribuables d’opérer un paiement ou leur annoncent qu’ils vont bénéficier d’un prétendu remboursement. Dans les deux cas, les conséquences de cette arnaque peuvent être importantes, soit en raison des paiements effectués par les victimes, soit par le piratage de leurs données personnelles.