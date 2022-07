Chambres avec vue sur… mer

Grimper dans le train à crémaillère. Objectif : gare de Montenvers. Là-haut, à 1.913 mètres d’altitude, la vue est spectaculaire… La Mer de Glace, le plus grand glacier de France, s’épanche dans la vallée de l’Arve, cernée par quelques-uns des plus prestigieux sommets de Chamonix : les Drus (3.754 m), les Grandes Jorasses (4.205 m) et l’Aiguille du Grépon (3.482 m).

Le site, autrefois accessible aux alpinistes uniquement, accueille quotidiennement son lot de touristes depuis l’inauguration de la ligne de chemin de fer en 1910. Mais une fois le dernier train parti, l’endroit est désert… Excepté pour ceux qui ont choisi d’y passer la nuit !