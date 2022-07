Départ en vacances: un week-end noir annoncé en Europe

Touring prévoit un week-end noir sur les routes européennes pour le chassé-croisé entre les juillettistes de retour de vacances, et les aoûtiens en partance. Pour l’organisation de mobilité, que ce soit vers le sud pour les départs ou vers le nord pour les arrivées, les routes « seront irrémédiablement chargées dans toute l’Europe » à partir de ce vendredi 29 juillet.

En Belgique, Touring prévoit un vendredi et un samedi matin en code rouge (trafic très dense avec la formation de bouchons) sur la E40 entre Bruxelles et la Côte et sur la E411 Bruxelles-Luxembourg. Le trafic sera également dense avec un risque de ralentissements sur le ring d’Anvers et celui de Bruxelles, sur la E19 Bruxelles-Mons-Valenciennes et sur la E40 Bruxelles-Liège-Aix-la-Chapelle. Pour ce qui est du dimanche, Touring estime qu’un risque d’embouteillage vers l’intérieur du pays est possible dans la soirée, surtout sur la E40 Ostende-Bruxelles.