«Ce n’est pas avec une interdiction de stade de 15 ans que vous changerez de mentalité»

Pour faire face au racisme dans le football, « le répressif est parfois nécessaire, mais ce n’est pas le but », selon Dirk Thijs, à la tête du jury de la chambre disciplinaire de l’Union belge.

Si la chambre disciplinaire de l’Union belge ressemble tant à une « vraie » cour de justice, ça ne doit rien au hasard. Il s’agit non seulement d’imposer une certaine solennité (montrer qu’on prend l’affaire au sérieux), mais aussi de garantir le respect de la procédure et du droit à la défense. Et c’est un ancien procureur général à la Cour de cassation, aujourd’hui pensionné, Dirk Thijs, qui pilote les séances en tant que président.

Vos décisions jonglent entre pédagogie et répression, en privilégiant plutôt la première. Comment placez-vous le curseur ?