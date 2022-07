Elise Mertens cale en montée

Trois semaines après avoir raté le coche contre Ons Jabeur en huitième de finale de Wimbledon, du moins lors de la première manche (elle a eu cinq balles de set contre la nº2 mondiale), Elise Mertens a manqué son retour à la compétition, sur surface dure, à Prague. La nº1 belge a été battue en trois sets par la Polonaise Magda Linette, 68e mondiale. Hormis dans les Grands Chelems où elle a aligné un record actuel de 18 participations d’affilée, au moins au 3e tour (!), il s’agit de la 5e élimination directe de la Limbourgeoise depuis mars, et jamais contre des foudres de guerre. Dans le détail, ça donne ceci : sortie d’emblée par Fruhvirtova (279e) à Miami, par Peterson (76e) à Istanbul, par McNally (197e) à Birmingham, par Flipkens (257e) à Eastbourne et par Linette (68e), donc, à Prague. Sur ces quatre derniers mois, et toujours sans parler de Roland-Garros et de Wimbledon, Elise n’a d’ailleurs remporté que quatre petits matches.