Ces sportifs de haut niveau qui galèrent financièrement: Cédric Nuytinck, des sacrifices finalement payants

Depuis quelques jours, Cédric Nuytinck n’est officiellement plus le pongiste belge le mieux classé au niveau mondial. Redescendu à la 89e place aux yeux de la Fédération internationale de tennis de table (IFTT), le Gantois a en effet été (re)dépassé par le Boussutois Martin Allegro (ITTF 88), de trois ans son cadet. Peu importe, finalement : présent depuis plusieurs années au sein du top 100 mondial et de l’équipe nationale, Nuytinck reste sur papier le meilleur Belge actuel. Le plus emblématique, aussi. Et surtout, il garde sa motivation intacte puisqu’il espère rapidement remonter vers des sommets plus en adéquation avec ses légitimes ambitions, lui qui fut un jour 38e mondial et a notamment décroché une belle médaille d’argent lors des championnats d’Europe en double avec le Polonais Jakub Dyjas, en 2021.