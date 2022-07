Un florilège de grandes voix

Lise Davidsen, la grande wagnérienne de ce début de siècle

Lauréate du Concours Operalia 2015 de Placido Domingo, cette soprano dramatique norvégienne fait forte impression et chante très vite dans les plus grandes maisons. Son récital Strauss-Wagner dirigé par Salonen fait l’effet d’une bombe (2019). L’année précédente, elle a déjà incarné Ariane dans l’opéra de Strauss à Aix-en-Provence. Dans la foulée, elle chante en 2019 Elisabeth dans le Tannhäuser à Bayreuth et en 2020 Leonore dans le Fidelio londonien de Pappano.