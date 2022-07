Peter de Caluwe: «Chanter le bon rôle au bon moment et construire les choses dans le temps»

Pour permettre à une voix d’éclore, il faut non seulement du talent… mais aussi des personnes capables de le déceler et de l’entourer.

Découvreur » de voix, c’est une des qualités de Peter de Caluwe, directeur de La Monnaie à Bruxelles depuis 2007, passé avant cela par le Nederlandse Opera d’Amsterdam où il fut notamment directeur de casting.

S’il n’y a pas de recette magique pour faire carrière, des constantes apparaissent toutefois dans la manière de constituer les équipes des spectacles, aussi lorsqu’il s’agit de faire confiance à des chanteurs et des chanteuses moins expérimentés. « Il y a deux façons de faire du casting », explique Peter de Caluwe. « Suivre le marché, ce qui signifie s’engager avec des personnes venant une fois ou deux dans un théâtre, mais sans créer de lien particulier. Ou au contraire chercher à établir un lien entre le théâtre et l’artiste, et offrir la possibilité à un artiste de se développer dans ce théâtre. De trouver son répertoire en collaboration avec ce théâtre, ce qui est pour moi beaucoup plus important. »