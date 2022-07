L’avenir de la Wallonie reste un point d’interrogation

En Wallonie, l’année politique 2021-2022 s’est achevée sur un ajustement budgétaire qui pose plus de questions qu’il n’apporte de réponses. « Les lamentations sont stériles », a martelé le ministre-président, Elio Di Rupo, dont l’optimisme, quoique prudent, semble à toute épreuve : « Aucun drame budgétaire ne pointe à l’horizon. La situation est sous contrôle et les perspectives sont et restent positives. »

L’opposition pense tout le contraire, mais elle est dans son rôle. Elle ajoute à son bilan en creux la gestion des inondations, l’absence de logements modernes, la formation ou l’emploi, et on en passe. Mais ce face-à-face politique ne résout rien. Chacun campe sur ses positions dans un dialogue stérile qui ne permet pas réellement d’objectiver l’état de forme de la Région, des femmes et des hommes qui y vivent, des projets qui y germent ou des entreprises qui s’y développent.