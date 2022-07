«Story of my wife»: un homme et une femme

Présenté en compétition au Festival de Cannes en juillet 2021, « Story of my wife » offre un rôle magnifique à Léa Seydoux qui s’impose de film en film comme la grande actrice de sa génération.

Le nom de Seydoux est indissociable du 7e art français. On y associe Gaumont et Pathé, grands groupes industriels du cinéma. Petite-fille de Jérôme Seydoux, président des cinémas Pathé, et petite-nièce de Nicolas Seydoux, président de Gaumont, Léa, 37 ans, est elle aussi incontournable dans le métier. Pas grâce à son arbre généalogique mais par son talent. Depuis la mise en lumière intense que provoqua La vie d’Adèle, Abdellatif Kechiche, en 2013, la jeune actrice, également égérie Louis Vuitton, n’a plus jamais quitté les projecteurs, séduisant des cinéastes radicalement différents comme Benoît Jacquot, Sam Mendes, Raul Ruiz, Woody Allen, Thomas Vinterberg, Xavier Dolan… Bien qu’elle cultive la discrétion sur sa vie privée et ne se répand pas sur les réseaux sociaux, Léa Seydoux est partout. Dans le cinéma français comme à Hollywood, dans le pur cinéma d’auteur comme dans les blockbusters américains. Son spectre de jeu d’apparence minimaliste est immense.