Baptême de l’art: au Botanique, des podcasts pour éclairer des œuvres d’art

Depuis toute petite, j’aime aller au musée », dit la voix. « J’aimais le silence qui y régnait. J’aimais être entourée de tableaux et de sculptures. Maman m’avait appris à bien observer et à regarder… uniquement avec les yeux. Parce qu’au musée, on ne peut pas toucher, on ne peut pas courir, ni parler trop fort. Et… si on pouvait y vivre des aventures incroyables ? Bienvenue dans Sonoramusz, le podcast qui te fait vivre les œuvres d’art autrement ! »

Sonoramuze, ce sont cinq podcasts de cinq minutes proposés par la comédienne Alexandra Geraci. Initiative jeune public issue d’un projet de plus grande envergure – Muze, imaginé durant confinement –, cette série de fictions sonores se base sur cinq œuvres de l’exposition Spectre, visible au Botanique, à Bruxelles, jusqu’au 7 août.