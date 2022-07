La VRT ne diffusera pas certains épisodes de FC De Kampioenen, jugés «inappropriés»: le ministre des Médias réagit Cette décision a été critiquée par de nombreux mandataires politiques, ainsi que des présidents de partis, qui dénoncent une censure. Le ministre flamand des Médias Benjamin Dalle nuance.

Affiche de FC De Kampioenen. - Belga.

Par Belga Publié le 26/07/2022 à 15:01 Temps de lecture: 2 min

Le ministre flamand des Médias Benjamin Dalle (CD&V) défend le choix de la VRT de ne plus diffuser certains épisodes de FC De Kampioenen, une émission populaire en Flandre, parce que l’« humour » de l’époque n’est plus acceptable aujourd’hui. A ses yeux, il n’appartient certainement pas aux mandataires politiques de décider ce que le radiodiffuseur public peut ou ne peut pas programmer. Lundi, on a appris que seize épisodes de FC De Kampioenen ne seront pas repris sur la chaîne Eén (VRT), cet été. Ils ont été qualifiés d’« inappropriés ». La décision concerne, entre autres, des épisodes où l’on se moque de personnes noires et des homosexuels. Elle a été désapprouvée par de nombreuses personnalités politiques – des députés, des ministres et des présidents de partis du nord du pays – qui ont crié à la censure et au « wokisme ».

Le ministre flamand des Médias, Benjamin Dalle nuance le débat. La société a changé. Ce qui faisait rire avant n’a aujourd’hui « heureusement souvent plus » plus de succès, a-t-il déclaré mardi. Et cela se traduit par ce qui passe à l’écran aujourd’hui. « Si la VRT choisit aujourd’hui de ne pas diffuser d’interviews de pédophiles condamnés, de blagues sur les homosexuels ou des stéréotypes sur l’orientation sexuelle ou l’origine, elle a de bons arguments qui s’inscrivent dans la vision et la mission du radiodiffuseur public. Il appartient à la VRT d’expliquer clairement ces choix. Je suis convaincu qu’ils veulent le faire ».