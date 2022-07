«Sale nègre, sale noir, sale con de nègre»: quand les clubs de foot doivent rendre des comptes

La Chambre nationale pour la lutte contre la discrimination et le racisme, organe disciplinaire de l’Union belge, a traité 141 dossiers au terme de sa première saison. Dont une écrasante majorité concernant des incidents racistes. Pour la fédération, il s’agit de placer le curseur entre pédagogie et répression pour « changer les mentalités ».

Vuile neger », « vuile zwarte », « vuile kutneger ». Sale nègre, sale noir, sale con de nègre. C’était supposé être un match amical de mi-saison. Ce furent 88 minutes d’insultes harcelantes, telles que racontées par J., un footballeur amateur belgo-sénégalais, pris pour cible par un joueur de l’équipe adverse.

Le visage de J. est projeté en visio sur l’écran géant de la salle de l’Union belge, à Tubize, où se déroulent quatre des dernières audiences disciplinaires de la saison. On ne traite ici « que » les dossiers liés à des situations de discriminations racistes, sexistes, homophobes, grossophobes, etc., survenues lors de matchs, que ce soit dans les divisions amateures (80 % des dossiers) ou professionnelles. Dans la salle, c’est solennel : un jury spécialisé, avec un ancien magistrat pour président, un procureur qui instruit les dossiers et, en face, l’arbitre et les représentants des clubs venus défendre leur version des faits.