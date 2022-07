Energie: la Belgique s’est imposée dans la livraison de gaz à l’Allemagne

Notre pays est devenu l’une des voies d’approvisionnement les plus importantes, fournissant un cinquième des livraisons allemandes.

Alors que l’approvisionnement en gaz depuis la Russie est de plus en plus menacé, l’Allemagne s’empresse d’essayer de dénicher cette ressource ailleurs. En quelques mois seulement, la Belgique est devenue, pour son voisin, l’une des routes d’approvisionnement les plus importantes, glanant 20 % de part de marché, écrit mardi Trends/Tendances. « En juin, le débit a atteint un niveau record », a confirmé le gestionnaire de l’infrastructure Fluxys à l’hebdomadaire.

Depuis l’invasion russe de l’Ukraine, l’Allemagne tente de rapidement diminuer sa dépendance au gaz russe. Elle veut même s’en débarrasser totalement d’ici la fin 2024. L’Allemagne a déjà réussi à réduire la part de marché du gaz russe dans son approvisionnement de 55 % en 2020 à 25 % début juillet. Un résultat dû principalement à des mesures prises par Moscou elle-même, qui envoie moins de gaz via le gazoduc Nord Stream 1.