Cap sur les grandes voix lyriques de demain

Les grandes voix ne sortent pas par hasard. Et pourtant, il est des périodes d’une richesse époustouflante. Nous pourrions bien en vivre une ces dernières années. Souvent, le disque sert mondialement de détonateur. Nombre de récitals récents sont de simples cartes de visite. Comme si les éditeurs, aujourd’hui généralement peu soucieux d’enregistrer en studio des intégrales d’opéras (à l’exception de Warner Classics), laissant la place à des live de représentations en DVD, préfèraient se contenter d’un simple récital, généralement passe-partout et souvent avec des orchestres et des chefs de second plan.