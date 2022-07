Xavier Malisse coach de Sebastian Korda, la promesse des USA

Au tournoi d’Atlanta, on a revu Xavier Malisse dans le box des entraîneurs. Pas aux côtés du Sud-Africain Lloyd Harris (il vient de se faire opérer au poignet), mais dans le clan de Sebastian Korda, 22 ans et 57e mondial.

Avec son joueur attitré (le Sud-Africain Lloyd Harris, 48e mondial) sur le flanc pour le reste de la saison, suite à une opération au poignet droit, Xavier Malisse n’a pas choisi de se dorer la pilule du côté d’Atlanta. Non, on a revu le Courtraisien actif dans les tribunes de ce tournoi ATP-250 dans le box réservé à Sebastian Korda, 22 ans et 57e mondial. Il s’agit bien du fils de Petr Korda et de Regina Kordova, tous deux anciennes gloire du tennis tchèque. Petr a remporté l’Open d’Australie en 1998, avant de se faire plus tristement remarquer, suspendu pour dopage l’été de la même année…