Bruxelles: de nouveaux contrôles visent les trottinettes électriques

Les règles qui encadrent l’utilisation des trottinettes électriques, des scooters électriques et des monoroues électriques sont devenues plus strictes depuis le 1er juillet.

La zone de police bruxelloise Montgomery (Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre) organise, mardi après-midi, une action de contrôle des scooters électriques, des trottinettes électriques ou encore des monoroues électriques. La réglementation au sujet de ces appareils est devenue plus stricte depuis le 1er juillet. La zone de police Montgomery a donc décidé de contrôler le respect des nouvelles règles, en particulier car elle a reçu, ces dernières années, de nombreuses plaintes concernant ces engins de déplacement. « Une première action de contrôle a eu lieu le 6 juillet et a déjà révélé de nombreuses infractions », a déclaré le chef de corps, Michaël Jonniaux.

« Depuis le 1er juillet, les règles d’utilisation des engins de déplacement motorisés, notamment les trottinettes électriques, sont plus strictes », a expliqué Michaël Jonniaux. « Par exemple, l’âge minimum est de 16 ans, sauf dans certains endroits, et les usagers sont assimilés aux cyclistes, quelle que soit la vitesse à laquelle ils roulent. Ils doivent donc rouler sur la piste cyclable ou sur la chaussée, et ne peuvent pas transporter de passagers. La machine doit également être équipée de freins, d’un dispositif acoustique, d’un réflecteur blanc à l’avant, d’un réflecteur rouge à l’arrière, et de signaux latéraux, plus précisément une bande réfléchissante blanche de chaque côté des repose-pieds, et/ou une bande réfléchissante blanche en forme de cercle continu de chaque côté du pneu de la roue avant et arrière », a-t-il expliqué.