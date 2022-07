«Je ne m’y attendais absolument pas»: Philippe Vande Walle déçu de l’arrêt de sa collaboration avec RTL Sport L’ancien gardien de but du Club de Bruges et du Sporting Charleroi a appris ce lundi la décision de RTL Sport de se séparer de ses services pour la saison à venir, après huit années de collaboration. Nous avons recueilli ses impressions.

Par Tom Oliver Publié le 26/07/2022 à 16:04 Temps de lecture: 3 min

La nouvelle inattendue a fait l’effet d’une bombe ce lundi soir sur les réseaux sociaux. Après huit ans de bons et loyaux service, Philippe Vande Walle quitte l’équipe RTL Sport à sa plus grande surprise, comme il l’a fait savoir sur ses réseaux sociaux. « C’est avec une certaine tristesse et déception que je viens d’apprendre que je ne ferai plus partie de l’équipe RTL Sport en tant que consultant ou co-commentateur ! Je tiens malgré tout à remercier toute l’équipe pour ces huit chouettes années passées ensemble remplies d’émotions », a écrit l’ancien gardien sur son compte Twitter. Nos confrères de Sudinfo l’ont contacté pour recueillir ses impressions. Philippe Vande Walle, comment avez-vous appris la fin de votre collaboration avec RTL Sport ? Pour être honnête, je ne m’y attendais absolument pas. À la fin de la saison, j’avais même pris la décision d’avancer mes vacances pour reprendre dès le mois d’août. Toutes mes analyses étaient prêtes pour reprendre la semaine prochaine. Puis j’ai reçu un coup de téléphone de Vincenzo Ciuro, qui vient d’intégrer l’équipe, ce lundi en début de soirée alors que j’étais au Lidl. Avec ma naïveté légendaire, je lui ai dit que j’étais content de l’avoir au téléphone et que j’avais hâte de commencer la saison. Et c’est là qu’il m’a dit qu’il avait en fait une nouvelle à m’annoncer. L’appel n’a duré que deux minutes. Il m’a simplement dit que RTL arrêtait sa collaboration avec moi car ils avaient changé leur fusil d’épaule et qu’il y avait une restructuration. J’avais le cul par terre.

Vous n’avez pas eu plus d’explications ? Non, car il n’y avait aucune autre raison. Que voulez-vous répondre à ce moment-là ? J’ai ensuite annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux car j’ai toujours pris ce boulot à cœur et cela me touchait fortement. Presque tous mes collègues m’ont appelé dans la foulée et ils étaient surpris aussi. Tous les voyants étaient au vert et rien ne m’indiquait que cela arriverait. C’est toujours un peu flou pour moi. Avez-vous de l’amertume envers RTL après cette décision ? Ça reste le monde du foot et, que ce soit dans les clubs ou dans la presse, c’est un monde atypique. Pour moi, c’est une page qui se tourne et je leur souhaite une bonne continuation. Je vais désormais essayer de rebondir comme je l’ai toujours fait. Justement, avez-vous déjà des pistes pour la suite ? J’ai déjà reçu plusieurs propositions et j’espère encore en avoir d’autres car c’est une occupation qui me tient à cœur. J’ai reçu beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux et ça me fait vraiment plaisir. J’espère pouvoir leur rendre en relevant bientôt un nouveau challenge. Je suis ouvert à tout, mais je n’ai pas encore d’idée précise de ce que je ferai ensuite, car je suis encore sous le choc. Il est clair que j’ai déjà passé de meilleures nuits que la nuit dernière, car j’étais vraiment surpris, mais c’est comme ça et je ne peux rien y faire.